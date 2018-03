Sudão oferece campos de treino para a guerra santa O Sudão está disposto a estabelecer em seu território campos de treinamento para voluntários que queiram levar adiante a jihad (guerra santa) contra Israel. A informação foi dada pela Rádio Nairóbi, que citou declarações do comandante das Forças de Defesa Popular, o general Ahmed Abbas. Ele teria dito que os campos seriam criados por ordem do presidente do Sudão, Omar Hassan al Bashir. A rádio informou também que o general convidou a população sudanesa a se unir ao que definiu como "guerra santa contra Israel".