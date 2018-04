Sudão poderá ir à guerra, diz al-Bashir O Sudão está mais próximo da guerra do que da paz com seu novo vizinho, o Sudão do Sul, que em meados do ano passado declarou a independência, disse nesta sexta-feira o presidente sudanês Omar al-Bashir. O governo de Cartum, dominado por sudaneses de língua árabe e religião islâmica, tem questões não resolvidas com seu vizinho sulista, como uma disputa a respeito do petróleo na região de Abyei, que fica na fronteira entre os dois países.