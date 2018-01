Sudão prende 17 pessoas por tentativa de golpe de Estado O governo sudanês deteve 10 militares e sete políticos de oposição que planejavam um golpe de Estado, informa o ministro da Defesa. Bakri Hassan Salih disse que a segurança do Estado descobriu que o grupo planejava ?atos de subversão em diversas instalações estratégicas e de serviços? nos próximos dias. ?O grupo planejava executar seu plano nos próximos dias, como um movimento preventivo para interromper o processo de paz no país?, disse Salih, na televisão estatal. Ele afirmou que os militares vinham planejando o golpe desde meados do ano passado, com apoio do partido de oposição Congresso Popular, cujos líderes foram presos.