Sudão reconhece decisão do Sul de se separar do país O vice-presidente do Sudão, Ali Osman Taha, declarou hoje que Cartum aceitou a decisão dos eleitores que querem a independência da parte sul do país. Trata-se da primeira reação oficial do Norte após o anúncio dos resultados preliminares do plebiscito. "Nós anunciamos que aceitamos o resultado do referendo e concordamos com os resultados", disse Taha, em conversa com jornalistas na capital sudanesa, enfatizando a intenção do governo de "buscar uma política de boa vizinhança com o Sul".