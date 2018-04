Sudão: Referendo sinaliza independência do sul

A votação terminou no sábado, e muitos acreditam que o resultado dividirá o maior país da África em dois com a separação dos muçulmanos, no norte, e dos cristãos e animistas, no sul. Mesários trabalharam durante toda a madrugada na contagem de votos.

Um levantamento feito pela AP dos resultados em 10 centros de votação de Juba, capital do sul do Sudão, apontou que 96% das quase 30 mil urnas continham votos a favor da independência da região. Outros 3% votaram pela unificação e os demais foram inválidos. Esta é apenas uma pequena amostragem dos quase 3,2 milhões de votos computados, mas quase todos os observadores acreditam que a maioria dos eleitores optou pela separação.

O referendo de independência foi prometido ao sul do Sudão em um acordo de paz em 2005, que encerrou uma guerra civil de mais de duas décadas, na qual dois milhões de pessoas foram mortas. Se o processo tiver continuidade, a região se tornará o mais novo país do mundo em julho. As informações são da Associated Press.