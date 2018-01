Sudão rejeita resolução da ONU sobre Darfur O governo do Sudão rejeitou de forma veemente nesta quinta-feira uma resolução das Nações Unidas que prevê o envio de uma força para a região de Darfur, no país. ?O povo do Sudão não vai consentir com qualquer resolução que viole a sua soberania?, disse uma nota do governo divulgada pela agência oficial Suna. Na nota o governo diz que o povo do país deve ?fortalecer ainda mais a sua coesão e suas fileiras e se preparar para encarar qualquer cenário.? A resolução da ONU exige o consentimento de Cartum para que a força seja enviada. Assassinatos, estupros e deslocamentos continuam acontecendo em Darfur, mesmo com a presença de tropas da União Africana na região. Em três anos de conflitos, pelo menos 200 mil pessoas morreram e mais de dois milhões tiverem de abandonar suas casas. O governo sudanês sugeriu mandar 10 mil tropas nacionais para a região, mas países ocidentais e grupos humanitários dizem que isso pode piorar a situação. Também nesta quinta-feira, o Conselho de Segurança aprovou por 12 votos a 0 a resolução proposta pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha que prevê o envio de uma força de 17,5 mil soldados e três mil policiais. Os outros três países que integram o conselho - China, Rússia e Catar - se abstiveram de votar, e o Sudão boicotou a sessão. Os Estados Unidos disseram que as abstenções são ?inexplicáveis?. ?Cada dia de atraso apenas acrescenta mais para o sofrimento do povo sudanês e estende o genocídio?, afirmou o embaixador dos Estados Unidos na ONU, John Bolton. No início desta semana, o presidente sudanês, Omar al-Bashir, fez a secretária de Estado assistente americana para assuntos africanos, Jendayi Frazer, esperar por vários dias para entregar uma carta pedindo que presidente aceitasse as tropas da ONU. Ela vai pedir que o ministro de Relações Exteriores do país viaje para Washington para negociar o assunto. No dia 8 de setembro, autoridades sudaneses devem se encontrar com representantes da Liga Árabe, da União Africana e da Organização da Conferência Islâmica.