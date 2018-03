Sudão teme reação violenta ao indiciamento de presidente

Organizações internacionais no Sudão aumentavam a segurança nesta sexta-feira, 11, temendo uma reação violenta se a Corte Criminal Internacional (ICC) indiciasse o presidente Omar Hassan al-Bashir, como previsto para segunda-feira. Veja também: Do Sudão, o jornalista Jamil Chade comenta a situação do país O histórico de conflitos no Sudão O promotor público da ICC Luis Moreno Ocampo deve mostrar aos jurados "evidências de crimes cometidos em toda Darfur nos últimos cinco anos" e tentar um indiciamento, disse o promotor em comunicado na quinta-feira, sem dar detalhes. O jornal americano The Washington Post informou, citando diplomatas e oficiais da ONU, que Bashir pode ser indiciado de genocídio e crimes contra a humanidade. O porta-voz do governo afirmou que o procurador é um "terrorista" que baseia suas investigações em testemunhos de líderes rebeldes e organizações que trabalham sob uma máscara humanitária, mas que na verdade pretendem infiltrar o aparato de inteligência de outros países. Badry disse ainda que o país não entregará nenhum suspeito, até mesmo rebelde. Em maio, o Tribunal anunciou que tinha emitido ordens de detenção contra o ex-vice-ministro do Interior sudanês, Ahmad Mohammed Harun, e o líder da milícia Janjaweed, Ali Kushayb. No entanto, o promotor argentino Moreno Ocampo deve comparecer publicamente na segunda-feira em Haia para apresentar os resultados da segunda investigação sobre o conflito de Darfur. Se o processo for levado à frente, Bashir se transformará no terceiro presidente em exercício a ser alvo de um processo judicial internacional. Antes dele, foram levado ao Tribunal o sérvio Slobodan Milosevic, que morreu em 2006 e acusado em 1999 pelo Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII), e o liberiano Charles Taylor, perseguido desde março de 2003 pelo Tribunal Especial de Serra Leoa. Reação Ainda nesta sexta, o Ministério de Assuntos Exteriores sudanês convocou os embaixadores dos cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU para pedir explicações sobre uma possível ordem de detenção contra al-Bashir. Ali al-Sadiq, porta-voz do Ministério, disse que Cartum comunicou aos embaixadores e aos de outros países europeus e africanos o "perigo" que representa o pedido de Ocampo.Segundo Sadiq, a solicitação pode ter repercussões negativas sobre a estabilidade e a paz no Sudão. O porta-voz sudanês reiterou a rejeição do país a entregar seus responsáveis ao TPI, já que não faz parte do Tribunal, pelo que não completa suas resoluções. As declarações de Sadiq são a primeira reação das autoridades sudanesas às informações recolhidas nesta sexta por diferentes veículos de comunicação internacionais que citam fontes da ONU sobre o processo de Moreno Ocampo. Conflito em Darfur Darfur é uma província semi-árida, na região oeste do Sudão, que é o maior país do continente. Sozinha, a região é maior do que o território francês. Segundo a BBC, o país é dominado por uma população de origem árabe, enquanto em Darfur a maioria é de origem centro-africana, sobretudo nômades e de diversas etnias. Existe tensão em Darfur há muitos anos por causa de disputas territoriais e de direitos de pastagem entre os árabes, majoritariamente nômades, e os fazendeiros dos grupos étnicos de Fur, Massaleet e Zagawa. Dois grupos rebeldes que se opõem ao governo se uniram, formando o Fronte de Redenção Nacional, liderado pelo ex-governador de Darfur Ahmed Diraige, mesmo havendo diferenças étnicas e políticas entre eles. As hostilidades se iniciaram na região árida e pobre em meados de 2003, depois que um grupo rebelde começou a atacar alvos do governo, alegando que a região estava sendo negligenciada pelas autoridades sudanesas em Cartum. A retaliação do governo veio na forma de uma campanha de repressão da região. Como a maioria das áreas é inacessível para funcionários de organizações humanitárias, é impossível se precisar o número de vítimas. Enquanto os líderes mundiais pedem atenção para o conflito em Darfur, 70 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas por causa do conflito nos últimos seis meses - o total em seis anos chega a quase 3 milhões. Há quase 30 grupos lutando entre si ou contra o governo. Nas poucas estradas que existem, cada trecho é controlado por um grupo armado que cobra pedágio. Em maio, um carro ou caminhão de alimentos da ONU foi seqüestrado por dia. (Com Jamil Chade, de O Estado de S. Paulo, Reuters e Efe)