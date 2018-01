Suécia acusa Israel de violar direitos humanos A ministra do Exterior da Suécia, Anna Lindh, acusou, nesta quarta-feira, Israel de "graves violações" dos direitos humanos em sua última ação contra palestinos e disse que a violência no Oriente Médio tem de cessar imediatamente. "A destruição de grande parte da infra-estrutura palestina não parece conduzir a uma paz duradoura", afirmou Lindh, em carta endereçada ao seu colega israelense, Shimon Peres. Ela disse que é difícil entender quais "resultados positivos" podem produzir a ação de Israel. "O que me aflige ainda mais são as graves violações das Forças de Defesa de Israel de regras dos direitos humanos e das leis humanitárias, como alvejar ambulâncias e matar pessoal médico", afirmou. Lindh exortou Peres a intervir com rigor para pôr fim "à essa perigosa prática" e levar à justiça os responsáveis. Lindh também aplaudiu uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que pede o imediato cessar-fogo no conflito. Enquanto isso, a agência humanitária sueca SIDA anunciou que vai doar o equivalente a US$ 1,4 milhão para a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, na Cisjordânia e Faixa de Gaza. Parte do dinheiro será usado para repor ambulâncias destruídas por forças israelenses, afirmou a agência num comunicado.