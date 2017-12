Suécia aprova adoção de crianças por casais gays A Câmara dos Deputados da Suécia aprovou hoje um projeto de lei que permite a adoção de crianças por parte de casais formados por pessoas do mesmo sexo. De acordo com a nova legislação, gays com relações registradas legalmente - um direito já garantido no país desde 1995 - serão considerados aptos a adotarem crianças na Suécia e no Exterior. Um dos pais também poderá adotar a criança do outro. Depois de várias horas de debate, os legisladores aprovaram a totalidade do projeto por 198 votos a 38, com 71 abstenções e 42 faltas. A medida coloca a Suécia, uma nação com 9 milhões de habitantes, na reduzida lista de países que permitem aos homossexuais a paternidade legal e a adoção de crianças.