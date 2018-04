Suécia e Noruega prendem suspeitos de atividades terroristas Forças de segurança da Suécia e da Noruega detiveram seis pessoas na quinta-feira sob suspeita de que praticaram crimes relacionados com ações terroristas. Os policiais dos países vizinhos forneceram poucos detalhes sobre os casos, mas a agência sueca de notícias TT disse que as operações haviam ocorrido de forma coordenada. "Três pessoas foram detidas", afirmou Maria Martinsson, porta-voz dos Serviços Suecos de Segurança. "Suspeita-se que elas preparavam atos terroristas e que financiavam atos terroristas." A polícia norueguesa informou por meio de um comunicado que também tinha detido três pessoas suspeitas de financiarem atividades terroristas no exterior. As operações ocorreram na área da capital sueca, Estocolmo, e também nas proximidades de Oslo, capital da Noruega. No começo deste mês, os serviços secretos noruegueses disseram que aumentavam as chances de atentados terroristas serem realizados por radicais islâmicos dentro do país, e isso devido em parte à presença de militares da Noruega no Afeganistão. Não houve nenhum tipo de grande ataque terrorista na região nórdica. Mas os Serviços Suecos de Segurança alertaram que o país pode servir como área de recrutamento e como fonte de dinheiro para terroristas de outras partes do mundo. Charges publicadas em jornais dinamarqueses em 2005 e 2006 provocaram uma onda de protestos no mundo muçulmano deixando ao menos 50 mortos. Em 2007, um desenho de Lars Vilks representando um cachorro com a cabeça de Maomé fez com que o artista sueco fosse ameaçado de morte. (Por John Acher em Oslo e Simon Johnson em Estocolmo)