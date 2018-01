Suécia veta inclusão de Farc entre grupos terroristas Os governos dos 15 países da União Européia (UE) não chegaram a um acordo para que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) fossem incluídas na segunda revisão da lista de organizações terroristas publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial. A objeção foi feita pela Suécia, alegando que não devem fazer parte da lista organizações que estejam em processo de negociação ou diálogo com seus governos locais. A não inclusão das Farc na nova lista da UE não atende às expectativas dos Estados Unidos e também de algumas delegações européias, como a espanhola. Algumas fontes comunitárias explicaram que os países nórdicos são extremamente criteriosos com a questão dos direitos humanos, e houve, durante o debate, "quem dissesse que as Farc teriam como bandeira de luta uma razão social". Argumento rebatido pela maioria dos representantes diplomáticos europeus, sob alegação de que isso abriria brechas para discussões futuras. Por outro lado, a UE incluiu desta vez, como organização terrorista, o grupo paramilitar dirigido por Carlos Castaño, Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) e o movimento peruano Sendero Luminoso. A lista das organizações terroristas elaborada pela UE foi uma iniciativa tomada depois do atentado de 11 de setembro e tem como objetivo intervir ou congelar os bens e contas bancárias de quem figurar nela. A UE é responsável, de acordo com sua base legal, por confiscar os bens de grupos originários fora do espaço comunitário. Quanto aos grupos de origem européia, cabe a cada governo tomar a iniciativa. Com esta atualização, figuram na lista 36 pessoas e 23 grupos terroristas. Não foi eliminado nenhum dos grupos ou pessoas incluídas na primeira lista de dezembro do ano passado. Fontes européias garantem que as Farc deverão constar da próxima listagem.