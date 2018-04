Sueco sobrevive durante dois meses em carro soterrado pela neve no norte do país Um sueco de 45 anos foi resgatado na sexta-feira depois de ficar preso em seu carro por dois meses por conta da neve em uma estrada perto da cidade de Umea, no norte da Suécia. O homem - que não teve a identidade revelada - estava deitado dentro de um saco de dormir no banco de trás do veículo quando foi encontrado por uma equipe que estava tirando a neve da estrada. Em um primeiro momento, a equipe achou que tinha encontrado os destroços de um carro, mas depois notou que algo se movia dentro do veículo. O homem, que disse estar no carro desde 19 de dezembro, estava muito fraco por não se alimentar nesse período. Ele foi levado para um hospital, onde está se recuperando.