Suecos dizem "não" ao euro Por uma pequena diferença, os suecos rejeitaram a adoção do euro no país, segundo resultados preliminares do referendo que acontece hoje pela adesão da Suécia à moeda única européia. Pesquisa de boca de urna da tevê sueca aponta 51,8% dos votantes contra o euro e 46,2% a favor. Os indecisos somaram 2%. A morte da Ministra das Relações Exteriores da Suécia, Anna Lindh, na semana passada, trouxe mais incertezas acerca do resultado do referendo. Ela era pró-euro.