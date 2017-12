Suharto deixa hospital na Indonésia O ex-presidente da Indonésia, Suharto, de 80 anos, deixou nesta sexta-feira o hospital Pertamina de Jacarta, onde havia sido internado há onze dias, vítima de pneumonia. Suharto saiu do hospital em uma cadeira de rodas, acompanhado por um de seus filhos, que o ajudou a entrar no carro. O ex-presidente está praticamente curado, mas deve permanecer sob acompanhamento médico nos próximos dias, quando ficará em repouso na própria residência. Suharto foi hospitalizado no dia 17 de dezembro passado e, durante vários dias, seu estado de saúde foi considerado ?crítico?.