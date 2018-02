Suíça admite parte da culpa em colisão de aviões A Suíça reconheceu hoje que seus controladores de tráfego aéreo eram pelo menos em parte culpados pela colisão de um jato russo e um avião de carga sobre a Alemanha, e admitiu os deslizes cometidos na forma de lidar com as conseqüências do acidente, que matou 71 pessoas. Numa cerimônia em memória aos mortos, perto do local da colisão no sul da Alemanha, o ministro dos Transportes suíço, Moritz Leuenberger, procurou abordar a raiva dos russos em relação às primeiras declarações do tráfego aéreo suíço, que pareceram culpar o piloto do avião da Bashkirian Airlines, cujos passageiros incluíam 45 estudantes russos que iam passar férias numa praia na Espanha. "Estar diante da idéia terrível de que somos parte da causa da morte de 71 pessoas levou-nos a reações iniciais equivocadas, a informações confusas, a cometer deslizes", disse Leuenberger, expressando condolências às vítimas em nome da Suíça. "Nenhum de nós encontrou as palavras certas."