Suíça busca suspeitos de ataque em Paris e aumenta nível de alerta

GENEBRA - A polícia de Genebra elevou na manhã desta quinta-feira, 10, o alerta de segurança em razão de ameaça terrorista e confirmou que está em busca de suspeitos de terem feito parte do grupo que cometeu os atentados em Paris, em 13 de novembro. A sede da ONU em Genebra está "sob ameaça" de atentado, segundo informações obtidas pelo Estado. Existe a suspeita de que os quatro indivíduos que estão sendo procurados na cidade suíça teriam um plano para atacar o prédio da organização.

Autoridades divulgaram uma foto dos suspeitos, que fariam parte de uma célula do Estado Islâmico. De acordo com a inteligência suíça, eles vieram em um carro com placa belga e entraram no país entre terça-feira e quarta-feira.

Na fronteira com a França, a cidade suíça pode ter sido usada para a fuga de terroristas.

Na manhã desta quinta-feira, estações de trem, aeroportos e mesmo a sede da ONU tiveram a segurança reforçada. Em um comunicado, a polícia de Genebra indicou que busca "ativamente pessoas na região no contexto das investigações sobre os atentados de Paris".

De acordo com as autoridades, um número suplementar de policiais foi destacado para as ruas e para interrogar uma série de pessoas suspeitas. O alerta foi passado para as autoridades de Genebra pelo governo central da Suíça, que passou a agir ao lado de investigadores internacionais.

As buscas, que começaram o dia de forma "difusa", estariam agora em uma fase avançada. "Temos uma ameaça precisa", disse a Polícia, em um comunicado.

A Suíça não faz parte da União Europeia, mas desde 2007 é membro do acordo de livre circulação na Europa e, por dia, cerca de 50 mil pessoas cruzam a fronteira entre pequenas cidades francesas e Genebra. Algumas dessas cidades se transformaram em bairros do que é chamado de "Grande Genebra", com ligações de transporte - que não tinham , até hoje, qualquer tipo de controle.

Além disso, no fim de novembro, um funcionário do setor de bagagens do aeroporto de Genebra foi detido por suspeitas de radicalização e envolvimento com grupos terroristas.