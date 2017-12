Suíça congela US$ 100 milhões de Montesinos O governo suíço bloqueou mais de US$ 100 milhões em contas bancárias vinculadas ao ex-chefe de espionagem peruano Vladimiro Montesinos, anunciou hoje um porta-voz. A Suíça, que vem colaborando desde o ano passado com autoridades peruanas em sua investigação de Montesinos, recebeu um último pedido formal de assistência judicial de Lima na última sexta-feira, apenas um dia antes da surpreendente prisão de Montesinos na Venezuela. O pedido, o quinto apresentado pelo Peru, envolvia tanto Montesinos quanto associados dele, disse Folco Galli, porta-voz do Ministério da Justiça. Galli afirmou que não poderia entrar em detalhes, mas que o pedido seguia a linha de anteriores resultantes da investigação do Peru relacionada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. As contas congeladas na Suíça incluem cerca de US$ 70 milhões depositados em nome de Montesinos, informou Galli. O resto do dinheiro está em contas de associados, incluindo um membro do Congresso e um general, mas não do ex-presidente Alberto Fujimori, acrescentou. Foram bloqueadas contas em bancos suíços, assim como em filiais suíças de bancos israelenses e francês.