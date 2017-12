Suíça deve relaxar lei sobre o aborto Os suíços votam hoje num plebiscito sobre aumentar ou relaxar as restrições ao aborto no país. Segundo sondagens de opinião recentes, a maioria deverá votar a favor da lei que autoriza a interrupção da gravidez nas primeiras doze semanas. A lei já foi aprovada pelo Legislativo suíço, e pesquisas sobre o referendo indicam que 64% da população apóia a nova norma. Contra a proposta estão 24% dos eleitores. O referendo foi convocado depois que opositores da nova lei obtiveram 160.000 assinaturas exigindo a consulta à população. A lei suíça exige um mínimo de 50.000 para que uma lei vá a plebiscito. Os autores do pedido de referendo oferecem uma proposta alternativa que praticamente proíbe o aborto no país, mas essa versão não deve ser aprovada. Os dois lados da questão concordam que a lei de aborto atual, de 1942, tem uma série de problemas. O texto em vigor diz que médicos responsáveis por abortos podem pegar até cinco anos de cadeia, e que as mulheres podem ser condenadas a até três anos, mas outro trecho da lei permite que a pena seja evitada se o médico conseguir provar que a gravidez seria prejudicial à saúde - física ou mental - da mulher. A partir dos anos 70, médicos começaram a se valer dos termos vagos da lei para oferecer abortos às clientes. Sob a nova lei, que só entrará em vigor se aprovada no referendo, o aborto continuará a ser um crime, mas apenas se cometido após a 12ª semana de gravidez. Na França, o limite é de 14 semanas. A nova lei ainda exige que as mulheres façam o pedido por escrito, provem que enfrentarão ?sofrimento? se tiverem a criança e se reúnam com o médico na presença de um conselheiro. Após 12 semanas, o aborto será possível se o médico acreditar que a ?integridade física? da paciente corre risco, ou que ela enfrentará ?sofrimento profundo?. A proposta do grupo contra o aborto proíbe a prática, exceto quando a interrupção for a única forma de salvar a vida da mulher.