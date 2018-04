Suíça devolverá apenas parte da fortuna roubada A Suíça gaba-se da promessa de devolver o dinheiro roubado de Baby Doc ao Haiti. Na verdade, o país devolverá apenas parte da fortuna roubada, o que seria uma compensação por sua colaboração no desvio de recursos de países pobres. Hoje, apenas US$ 7 milhões de Baby Doc estariam congelados no banco UBS. Só Paulo Maluf, ex-prefeito de São Paulo, tem US$ 13 milhões confiscados. Duvalier já gastou a maior parte da fortuna roubada - cerca de US$ 120 milhões, segundo estimativas.