Suíça está reconsiderando suas relações com Israel O governo suíço informou nesta terça-feira que está reconsiderando suas relações militares e econômicas com Israel devido aos últimos acontecimentos no Oriente Médio. "Até recentemente mantínhamos contato com um país que estava comprometido com o processo de paz e que havia assinado acordos com as autoridades palestinas", afirmou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Muriel Berset Kohen. "Agora o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, declarou abertamente que seu pais está em guerra". Segundo ela, a Suíça também está preocupada com o número de violações da lei humanitária internacional cometidas pelo lado israelense. "A questão da impunidade daqueles que cometem tais violações nos preocupa grandemente", disse Kohen. Perguntada sobre a possibilidade de a Suíça aplicar sanções contra Israel, a porta-voz da chancelaria afirmou que isso poderia ser possível na área de importações. Nos anos recentes, 10% das armas compradas pela Suíça vêm de Israel. Neste ano, coincidentemente, nenhum pedido de compra foi feito ainda pelo governo de Berna.