Suíça finaliza perfuração do túnel mais longo do mundo

SEDRUN - Engenheiros suíços explodiram hoje o último pedaço de uma rocha para construir o túnel mais longo do mundo. O túnel Gotthard terá 57 quilômetros e já é considerado um marco importante na criação de redes ferroviárias de alta velocidade, ligando todos os pontos da Europa.

Uma perfuradora gigante rompeu a parede restante para a abertura desse túnel, localizado a 2.500 metros abaixo da terra. Mineiros, convidados e jornalistas dentro do túnel vibraram quando a Suíça tomou do Japão o título de país a possuir o túnel mais longo do mundo. Com a obra, milhões de toneladas de mercadorias atualmente transportadas pelos Alpes em caminhões pesados poderão ser levadas pelos trilhos.