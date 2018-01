Suíça manda demitir gerente envolvido com Montesinos A Comissão Federal de Bancos da Suíça anunciou ter ordenado a demissão do gerente da filial suíça de um banco isralense. Ele teria violado as leis suíças contra lavagem de dinheiro ao aceitar depósitos ligados ao ex-chefe de inteligência peruano Vladimiro Montesinos. Foi a primeira vez em que a comissão de bancos forçou a retirada de um alto funcionário de uma instituição financeira. De modo geral, no entanto, a comissão disse que o caso de Montesinos mostrou que a legislação suíça para impedir a lavagem de dinheiro é eficiente. O governo da Suíça congelou mais de US$ 110 milhões em contas ligadas a Montesinos, em novembro do ano passado. Como chefe de inteligência, ele apoiou o regime do ex-presidente Alberto Fujimori, mas um vídeo mostrou evidências de que ele havia subornado, em proporções maciças, chefes militares, juízes e congressistas. Após fugir do país e ser buscado pela Justiça peruana durante vários meses, Montesinos foi preso em junho, na Venezuela.