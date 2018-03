Suíça não autoriza sobrevôo de aviões militares dos EUA O governo federal da Suíça anunciou oficialmente que não permitirá o sobrevôo de seu território por aviões militares americanos, a menos que estejam em missões humanitárias ou façam parte do aparato de apoio aos inspetores de armas da ONU no Iraque. A medida responde a uma solicitação formal dos EUA. "O gabinete deve manter uma posição cautelosa enquanto as Nações Unidas não tomarem uma decisão sobre a crise iraquiana", disse a chanceler Micheline Calmy-Rey. A Áustria adotou posição semelhante na semana passada.