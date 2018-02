Suíça não extraditará Polanski até fim do caso nos EUA Autoridades suíças afirmaram hoje que não extraditarão o diretor Roman Polanski para os Estados Unidos até que as cortes de Los Angeles concluam o caso dele em definitivo. O cineasta é acusado de fazer sexo com uma menina de 13 anos, em 1977. O Ministério da Justiça afirmou que não faria sentido extraditar Polanski enquanto ele ainda busca uma resolução para seu caso nos EUA.