Suíça não vai extraditar Polanski até caso ser concluído Sexta-feira foi um dia memorável para o diretor de cinema Roman Polanski: seu novo filme estreou no Festival de Berlim e as autoridades suíças prometeram não extraditá-lo para os Estados Unidos enquanto sua apelação, sobre um caso sexual, é analisada em Los Angeles. Comparado com os últimos quatro meses, período em que está sob prisão domiciliar na Suíça, foi um bom dia.