Suíça pede detalhes sobre suposto suborno pago a Menem O governo da Suíça pediu à Argentina detalhes sobre as denúncias de que o ex-presidente Carlos Menem teria recebido um suborno de US$ 10 milhões em troca de encobrir a participação iraniana em um atentado com explosivos contra a sede de uma organização judaica. Os fundos supostamente se encontram em bancos suíços, disse um funcionário do ministério da Justiça. O porta-voz Folco Galli disse que as autoridades suíças pediram a seus colegas argentinos tal informação como parte de uma solicitação de ajuda judicial enviada pela Argentina em dezembro. A solicitação indica que as autoridades iranianas transferiram os fundos para o então presidente por meio de uma conta em Genebra em troca de Menem dizer que não havia evidências sobre a participação do Irã no atentado ocorrido em Buenos Aires em 1994, que deixou 85 mortos. "Precisamos de mais detalhes, como por exemplo a data em que se afirma que Menem recebeu esse dinheiro", disse Galli. O ataque contra a Associação Mutual Israelita Argentina (AMIA) foi o atentado terrorista mais cruento na história do país e ocorreu dois anos depois de uma explosão destruir a embaixada israelense, deixando 28 mortos. Na semana passada, o jornal New York Times citou um ex-funcionário de inteligência iraniano, o qual disse que seu país estava por trás do atentado e havia subornado Menem para que o encobrisse. Menem, um dos principais aspirantes à candidatura presidencial nas eleições de 2003, não respondeu de imediato às acusações, mas seu antigo colaborador e ex-membro de seu governo, Alberto Kohan, disse que elas tinham motivações políticas. Previamente, Menem havia negado qualquer possível encobrimento.