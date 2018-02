Suíça prende três suspeitos de apoiar o Estado Islâmico Três pessoas suspeitas de apoiarem o grupo Estado Islâmico e acusadas de planejar um ataque terrorista na Europa foram presas na Suíça, informaram promotores do país nesta sexta-feira. Os cidadãos iraquianos foram detidos no fim de março e estão sob custódia até o momento. Nomes dos prisioneiros e detalhes do caso não foram revelados.