Suíça pressiona Cuba por direitos humanos A diplomacia suíça vem mantendo conversações sigilosas com Cuba para tentar convencer os governantes a normalizar as relações com os EUA e a promover uma transição política sem desrespeitar os direitos humanos. Há uma semana, uma missão do governo suíço desembarcou em Havana para tratar dos dois temas. Em entrevista ao "Estado", o chefe da divisão política do Ministério das Relações Exteriores da Suíça, Thomas Greminger, confirmou que o diálogo está sendo reforçado com Havana, mas admite que o governo da ilha ainda está dividido sobre como se comportará no futuro. "A geração mais antiga de líderes ainda acha que direitos humanos são armas do imperialismo e podem ser usadas para enfraquecer o regime e talvez ameaçar o país. Mas os mais jovens sabem que precisam mudar seu comportamento e dão mais importância aos direitos humanos", explicou Greminger. Depois de Cuba, a missão suíça visitou os EUA, onde ofereceu ao governo de Barack Obama servir como intermediário entre Havana e Washington.