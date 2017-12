Suíça promove primeiras eleições pela Internet O governo suíço anunciou que irá promover, no primeiro semestre de 2002, a primeira eleição pela Internet no mundo. O objetivo da e-democracia, como está sendo chamada, é aumentar a participação da população nas eleições, que nos últimos anos tem sofrido uma queda significativa. "As novas tecnologias devem ser usadas para reforçar as possibilidades de participação direta dos cidadãos", afirma Robert Hensier, conselheiro do cantão de Genebra. No ano passado os eleitores que votaram nos plebiscitos, referendos e eleições representaram, em média, apenas 43% da população do país. O governo afirmou que o uso da rede mundial de computadores incluirá todos os procedimentos eleitorias do país. Em poucos países no mundo a população tem um controle sobre o governo como na Suíça. Plebiscitos são realizados toda vez que a constituição é emendada ou quando o país debate a entrada em uma organização internacional. Há cerca de dois meses, o país foi às urnas para rejeitar o início das negociações para a incorporação da Suíça na União Européia. Além disso, a população pode rever qualquer decisão do poder legislativo por referendo. Mas a introdução da e-democracia só está sendo possível graças ao amplo uso da Internet no país. Segundo dados da Secretaria de Economia do país, 57% dos suíços possuem computadores em casa e 44% navegam na Internet quase todos os dias. Ainda neste ano, o cantão de Genebra promete testar o sistema de votação pela Internet. O governo garante que está densenvolvendo um sistema de segurança que irá proteger o voto secreto e evitar a possibilidade de fraudes eletrônicas. Outra garantia do governo é de que não haverá possibilidade de modificar o resultado uma vez que voto seja enviado pela Internet.