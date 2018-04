Suicida detona explosivos em café, mata 25 e fere 70 a noroeste de Bagdá

A cidade de Balad Ruz está localizada em uma das regiões mais violentas do Iraque. Mesmo com a redução do número de ataques, desde 2008, a cidade segue sob influência da organização terrorista. Apesar de nenhum grupo ter reivindicado a autoria do ataque, a maioria dos atentados a bomba contra xiitas é cometida por insurgentes sunitas que tentam iniciar novos conflitos sectários. Na quarta-feira, pelo menos cinco pessoas morreram e nove ficaram feridas na capital iraquiana, Bagdá, e na cidade de Tal-Afar, na Província de Ninawa, norte do Iraque, em dois atentados a bomba.