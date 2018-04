Suicida do Taleban mata comandante da polícia e mais 16 no Afeganistão

New York Times,

CABUL - Um homem-bomba matou um comandante de polícia de fronteira, dois outros policiais e 14 civis em um ataque nesta sexta-feira, 7, em uma casa de banho lotada no sul do Afeganistão, na cidade de Spinbaldak, segundo fontes oficiais. Cerca de 20 pessoas ficaram feridas.

"Um homem-bomba entrou no local e explodiu suas vestes por volta das 11h30 da manhã (horário local)", disse Abdul Ghani, governador do distrito de Spinbaldak. "O alvo era o comandante de polícia de fronteira, Hajji Ramzan Aka. Ele morreu no ataque".

Um porta-voz do Taleban, Qari Yousaf Ahmadi, disse que o grupo assume a responsabilidade pelo ataque mas afirmou que todas as mortes eram de policiais afegãos. O Taleban tem por hábito negar que mata civis.