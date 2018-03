Suicida explode bomba e mata 15 pessoas no Paquistão

Associated Press,

Um suicida explodiu uma bomba que matou ao menos 15 pessoas nesta segunda-feira, 1, no noroeste do Paquistão, disse a polícia. Outras 22 foram feridas. A bomba estava aparentemente em um tipo de carroça muito usada no país que foi checada pela polícia na cidade de Bannu, disse o oficial da polícia Habib Khan. Ele disse ainda não estar claro se foi o condutor ou um passageiro que detonou a bomba. A explosão matou quatro polícias e onze outras pessoas. Texto atualizado às 6h55