Suicida explode bomba em posto israelense. Cinco feridos Um militante árabe detonou explosivos amarrados ao corpo em um posto de fronteira do exército israelense na Cisjordania, informaram fontes militares de Israel. As equipes de resgate informaram que cinco pessoas ficaram feridas, uma com gravidade. A Rádio Israel informou que entre os feridos há um soldado. A explosão ocorreu no posto de Bakaot, no Vale do Jordãos, segundo a polícia e equipes de resgate.