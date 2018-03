Suicida explode carro e mata israelense Uma bomba explodiu neste domingo perto de um carro, matando um israelense e um palestino, em mais um ataque suicida na região. O carro explodiu e ficou queimando em uma estrada que dá acesso ao kibutz de Shluloht, distante oito quilômetros da Cisjordânia. Gil Kleiman, porta-voz da polícia israelense, disse que um integrante do kibutz estava dirigindo o carro quando o palestino detonou a bomba perto do veículo, causando sua morte e a do israelense. Kleiman explicou que o israelense parou por algum motivo, quando então a bomba foi detonada.