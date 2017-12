Suicida explode estacionamento de aeroporto no Paquistão Um suicida detonou uma bomba no estacionamento de um aeroporto internacional que serve a capital do Paquistão, ferindo ao menos dois policiais. Um agente de segurança chegou a confrontar o homem-bomba, que estava a pé, e depois de uma breve troca de tiros, o suicida detonou o explosivo. Dois policiais ficaram feridos, um deles seriamente, informou o oficial Mohammed Farooq, em Rawalpindi, onde está localizado o aeroporto. Outro policial, Mohammed Afzal, disse que a explosão danificou vários carros e feriu algumas pessoas. A polícia isolou a área e os feridos foram transportados para um hospital. O atentado segue uma série de ataques suicidas contra forças de segurança no noroeste do Paquistão, onde militantes pró-Taleban continuam em atividade. Em 26 de janeiro, o Islamabad Marriott Hotel também foi atacado, provocando a morte de um guarda de segurança e ferindo sete pessoas. Autoridades ainda não identificaram o responsável pelo ataque ao Hotel, mas suspeitam que os atentados poderiam ser uma resposta ao recente ataque aéreo do Paquistão ao esconderijo da Al-Qaeda próximo à fronteira com o Afeganistão.