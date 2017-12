Suicida fere três em atentado a bomba no norte de Israel Um atacante suicida detonou explosivos que carregava num ponto de ônibus no norte de Israel. O atacante morreu e três outras pessoas ficaram feridas, segundo a polícia. Foi o primeiro atentado suicida em Israel nas últimas seis semanas. A explosão ocorreu na hora do rush da tarde nas proximidades da cidade árabe israelense de Umm el-Fahm. Ninguém assumiu imediatamente responsabilidade pelo atentado. David Baker, um assessor do primeiro-ministro israelense Ariel Sharon, disse que "terroristas palestinos mais uma vez promoveram uma sangria" entre israelenses.