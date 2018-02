Suicida mata 41 e fere 100 no Iraque, diz polícia Uma mulher carregada com explosivos se suicidou hoje no norte de Bagdá, matando 41 pessoas, afirmou um oficial de polícia do Iraque. Segundo a fonte, que pediu anonimato, a extremista se explodiu enquanto fiéis caminhavam perto do bairro xiita de Shaab. Um funcionário do Ministério do Interior também citou 41 mortes. Um funcionário de um hospital confirmou o dado. O policial disse ainda que mais de cem pessoas ficaram feridas.