Suicida palestina é detida na Faixa de Gaza A polícia palestina deteve na madrugada desta segunda-feira uma jovem suicida de 18 anos. Segundo os israelenses, baseados em depoimentos da segurança palestina, a jovem vinha da Faixa de Gaza em direção a Israel. Há uma semana, forças israelenses deixaram a Faixa de Gaza e a cidade de Belém, na Cisjordânia. Para Israel, a continuação do plano de paz só terá êxito com o fim dos atentados palestinos contra alvos israelenses. Com a saída das tropas israelenses dessas regiões, a polícia palestina ficou com o controle dessas áreas e com a missão de evitar novos ataques suicidas.