Suicida palestino fere três soldados israelenses Um ataque suicida palestino deixou três soldados israelenses feridos na manhã desta segunda-feira em um posto de controle militar israelense próximo ao assentamento judeu de Kfar Darrom, no sul da Faixa de Gaza. O suicida morreu. Segundo testemunhas, o suicida detonou os explosivos assim que invadiu o posto militar com uma bicicleta. O grupo Hamas reivindicou a autoria do atentado. As autoridades israelenses colocaram os territórios palestinos sob toque de recolher após os dois atentados suicidas do fim de semana em Jerusalém e Hebron, onde nove pessoas morreram.