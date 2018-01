Suicidas matam pelo menos 143 pessoas no Iraque Militantes suicidas promoveram ataques coordenados e quase simultâneos no meio de multidões de peregrinos celebrando o dia mais sagrado do calendário xiita em Bagdá e na cidade sagrada de Kerbala, matando pelo menos 143 pessoas. Foi o dia mais sangrento no Iraque desde o fim dos grandes combates em maio. Oficiais dos EUA apontaram como "primeiro suspeito" dos ataques o jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, que teria ligações com a rede terrorista Al-Qaeda. O objetivo, acrescentaram, é provocar uma guerra civil entre xiitas e sunitas no Iraque para sabotar planos dos EUA de entregar o poder aos iraquianos em 30 de junho. Mas alguns xiitas responsabilizaram as forças dos EUA por não garantirem a segurança. As explosões aumentaram o medo e o ódio da comunidade no momento em que a maioria xiita iraquiana pressiona por mais poder num futuro governo, depois de ser oprimida por anos por Saddam Hussein. As devastadoras explosões ocorreram no clímax dos dez dias do festival de luto xiita de Ashoura - comemorando o martírio no século VII de Hussein, neto do profeta Maomé - e coincidiram com um ataque contra fiéis xiitas em Quetta, Paquistão, que deixou pelo menos 42 mortos, entre eles dois atacantes, e mais de 150 feridos. Dezenas de milhares de peregrinos do Iraque, Irã e outras comunidades xiitas se concentravam em volta da Mesquita Imã Hussein em Kerbala e no santuário de Kazimiya, em Bagdá, quando ocorreu por volta das 10 horas da manhã uma série de explosões. Carroças puxadas à mão normalmente usadas para transportar peregrinos idosos foram transformadas em ambulâncias improvisadas para levar feridos e mortos. O pátio dentro do santuário de Kazimiya, cercado por muros de mosaico, estava repleto de corpos, e milhares de sapatos deixados na entrada do local por fiéis antes de entrarem para as orações foram lançados até a praça na frente. Três militantes suicidas atacaram o santuário de Kazimiya, matando 58 pessoas e ferindo outras 200, e pelo menos um homem-bomba se explodiu em Kerbala, onde 85 morreram e 230 ficaram feridos, afirmou o general de brigada americano Mark Kimmitt. Um porta-voz do Conselho de Governo iraquiano, visitando Kerbala, disse que na cidade morreram 101 pessoas, incluindo 15 crianças, e mais de 300 ficaram feridas. O número de vítimas poderia ter sido ainda pior. Um quarto atacante suicida foi capturado em Kazimiya depois que ele não conseguiu detonar os explosivos que carregava. A polícia na cidade sulista de Basra descobriu duas mulheres usando cintos explosivos acompanhando a procissão de Ashoura, e outras bombas foram encontradas perto de mesquitas xiitas em Basra e Najaf, a mais sagrada cidade xiita. Um iraquiano e um sírio teriam sido presos depois da descoberta de um carro-bomba em Basra. Oficiais da inteligência americana vinham advertindo sobre a possibilidade de ataques durante a Ashoura. No mês passado, oficiais divulgaram o que seria uma carta de al-Zarqawi definindo uma estratégia de espetaculares ataques contra os xiitas a fim de provocar uma sangrenta guerra civil contra os sunitas. Membros do Conselho de Governo, apontados pelos EUA, tentaram rapidamente abafar qualquer divisão sectária. Num sinal de unidade, representantes xiitas, sunitas e curdos no conselho apareceram diante de jornalistas exortando os iraquianos a "manterem a união" para "malograr as chances de nossos inimigos de infligirem o mal sobre a nação". Os dramáticos ataques forçaram o adiamento de uma peça chave dos planos dos EUA de entregarem o poder - a planejada assinatura na quinta-feira de uma Constituição interina acordada na segunda-feira pelos membros do conselho. Bremer disse que a assinatura teria de ser adiada para depois do período de luto de três dias decretado pelo conselho. Mas, segundo o porta-voz da coalizão de ocupação Dan Senor, não será afetada a data de 30 de junho para a entrega do poder. Muito do ódio dos xiitas foi dirigido contra os americanos acusados de não manterem a segurança e de provocar a violência no Iraque com a ocupação. "Isso é trabalho das forças de ocupação judaicas e americanas" era anunciado num alto-falante na frente de Kazimiya. No interior, o clérigo Hassan Toaima dizia a uma multidão irada: "Exigimos saber quem fez isso para que possamos vingar nossos mártires". Kimmit argumentou que as tropas dos EUA e outras da ocupação têm a política de se manter distantes de locais religiosos em respeito aos fiéis. As tropas, explicou, mantêm um "cordão exterior" de postos de checagem. As forças polonesas são responsáveis pela segurança em Kerbala.