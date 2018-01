Suicidas podem jogar americanos em círculo vicioso Uma série de atentados suicidas perpetrada Iraque poderia empurrar as tropas lideradas pelos Estados Unidos para um ciclo de ataque e resposta, estender demais a guerra e solapar esforços cruciais para obter a confiança dos civis iraquianos, dizem analistas israelenses e palestinos, com base em sua experiência com os ataques ocorridos durante os mais de dois anos e meio do atual conflito entre as partes. É difícil evitar ataques suicidas - uma realidade que pode ser sublinhada com o atentado perpetrado no domingo por um palestino de 20 anos. Proveniente da Cisjordânia, ele detonou os explosivos atados a seu corpo na cidade israelense de Netanya, depois de escapar de uma série de postos de checagem israelenses. Israel garante ter obtido diversos êxitos, com a suposta interceptação de dezenas de homens-bomba e o desmantelamento de laboratórios de explosivos na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. Mesmo assim, mais de 90 militantes suicidas conseguiram agir durante os últimos 30 meses - apesar de Israel ter ocupado militarmente a maior parte da Cisjordânia, imposto rígidas restrições ao direito de ir e vir dos palestinos, prendido milhares de suspeitos e realizado operações de "assassinato seletivo". A ofensiva contra os palestinos manchou a imagem do Estado judeu perante o mundo - e parece que Saddam Hussein está tentando fazer o mesmo com os Estados Unidos. O líder iraquiano tenta unir o mundo árabe à sua volta copiando o modelo palestino: a mais persistente campanha suicida da história. Após o primeiro ataque suicida contra forças norte-americanas num posto de checagem em Najaf, Iraque, no sábado ter matado quatro soldados norte-americanos, os líderes iraquianos já avisaram que novas ações semelhantes ocorrerão. O vice-presidente do Iraque, Taha Yassin Ramadan, disse que milhares de voluntários árabes prontos para o martírio já seguiram viagem rumo ao Iraque - o que aumenta a possibilidade de a presença prolongada de soldados estrangeiros no país transformar o território no palco de uma guerra santa. O contexto iraquiano é diferente da realidade em Israel e nos territórios palestinos. Os Estados Unidos não reivindicam nenhuma parte do território iraquiano. Na Cisjordânia e na Faixa de Gaza, o governo israelense estabeleceu mais de 150 assentamentos judaicos. Além disso, o regime de Saddam Hussein é secular, enquanto a maior parte dos homens-bomba palestinos é proveniente de grupos fundamentalistas islâmicos. Apesar disso, grupos seculares palestinos também promoveram ações suicidas. Com o prosseguimento da guerra, é bastante provável que Saddam obtenha mais apoio do mundo islâmico. De qualquer forma, especialistas israelenses em combate ao "terrorismo" acreditam que os soldados norte-americanos e britânicos não têm alternativa a não ser copiar o método empregado por Israel em resposta à ameaça de ações suicidas - correndo o risco de enfrentar as mesmas conseqüências. O analista militar Alex Fishman escreveu no jornal Yediot Ahronot que Israel já compartilha com os EUA "alguma experiência adquirida aqui, em termos de lidar com militantes suicidas e assassinatos seletivos". Ziad Abu Amr, um legislador palestino, comentou que a repressão israelense se mostrou contraproducente em algumas ocasiões, já que os toques de recolher, restrições ao direito de ir e vir e ações militares alimentaram o ressentimento dos palestinos com o Estado judeu e ampliaram o círculo de potenciais homens-bomba. O sistema de postos de checagem estabelecido por Israel na Cisjordânia é o maior ponto de atrito entre as autoridades israelenses e os civis palestinos, que muitas vezes reclamam de humilhação e maus-tratos por parte dos soldados. Após o ataque de sábado contra Najaf, soldados norte-americanos e britânicos passaram a ficar mais desconfiados dos iraquianos que se aproximam deles. O ataque de sábado "foi deliberadamente organizado para deixar os soldados norte-americanos inseguros com relação aos cidadãos iraquianos", acredita Eran Lehrman, um ex-agente do serviço secreto israelense. "Isto faz parte de uma tentativa de destruir a campanha aliada de conquistar corações e mentes" dos iraquianos. A ação em Najaf deveria dar aos norte-americanos uma idéia do que Saddam ainda tem na cartola para eles assim que estabelecerem um governo de ocupação em Bagdá, escreveu o comentarista Hemi Shalev, na edição de hoje do jornal Maariv. Os ataques podem continuar - e numa escala ainda maior - quando quartéis-generais forem estabelecidos nas cidades, sugeriu Lehrman. Ele recorda que em 1983, em Beirute, um atentado matou 241 fuzileiros navais norte-americanos quando um militante detonou seu carro repleto de explosivos onde eles estavam baseados. Uma série de ações suicidas obrigaria as forças norte-americanas e britânicas a gastarem muita energia na tentativa de evitá-las, uma tarefa difícil e que exige tempo, o que poderia prolongar a guerra e levá-la à maior parte da população, dizem analistas. "A ação suicida funciona como uma bomba inteligente", compara Boaz Ganor, especialista israelense em combate ao terrorismo. Segundo ele, esse tipo de operação "permite à pessoa decidir quando e onde atacar, além de escolher quantas vítimas pode causar". Lehrman diz que podem se passar semanas até que as forças aliadas consigam começar a criar uma rede de espionagem que possibilite impedir ataques e localizar militantes. 