Suicídio é cogitado por 3 milhões de adolescentes americanos Três milhões de adolescentes norte-americanos pensaram seriamente em suicídio ou tentaram suicidar-se, revela relatório governamental divulgado neste domingo. O estudo, realizado pela Agência sobre o Abuso de Drogas e a Saúde Mental, adianta que mais de 13% dos jovens dos Estados Unidos, de idade entre 14 e 17 anos, pensaram em se matar, e apenas 36% deles tiveram assistência psicológica. Um comunicado do administrador da agência, Charles Curie, diz que a depressão é a principal causa do suicídio. A agência adiantou que mais de um terço dos três milhões de adolescentes que admitiram em 2001 a possibilidade de se suicidar tentaram efetivamente se matar, mas não especifica quantos o conseguiram. O estudo revela ainda que o número das adolescentes que disseram ter admitido o suicídio é o dobro do dos rapazes, não se constatando diferenças em relação a raça ou lugares de origem.