Suicídios coletivos intrigam polícia japonesa Os corpos de uma mulher e dois homens, aparentando cerca de 20 anos de idade, foram encontrados dentro de um carro, num parque isolado de Fukuoka, a 900 quilômetros de Tóquio. Os três morreram por inalação de monóxido de carbono, segundo a polícia local. As portas do veículos haviam sido vedadas por dentro com fita adesiva. Havia cartas de despedida das três pessoas no local. Outro caso semelhante ocorreu na localidade de Hyogo. Três homens foram encontrados sem vida no interior de um carro que também estava com as portas vedadas. As mortes também foram por inalação de monóxido de carbono. A polícia japonesa investiga possível ligação entre os dois suicídios coletivos. Estes são os casos mais recentes de uma série de suicídios coletivos, muitos deles realizados por pessoas que se conheceram por meio da Internet. Os pactos suicidas pela Internet vêm se registrando desde o fim da década 1990, em lugares como a Holanda e a ilha de Guam, na Micronésia.