Suíços apoiam liberalização da maconha Mais da metade da população suíça apoia a liberalização das leis que banem a maconha, informa uma pesquisa realizada pelo Instituto Suíço para os Problemas com Álcool e Drogas. Segundo o estudo, que foi divulgado hoje em Berna, 54% dos suíços são a favor de um relaxamento das penalidades contra o ato de fumar, o porte e a venda da droga. "O consumo de maconha está se tornando uma coisa normal", disse o diretor do instituto, Richard Mueller. Na pesquisa, que ouviu 1.600 pessoas entre 15 e 74 anos, mais de um quarto afirmou que já fumou maconha pelo menos uma vez na vida, com o índice aumentando para 50% entre os adolescentes. O instituto apoia a liberação do uso e do porte da maconha e também quer liberar a venda de pequenas quantias de cannabis. "A maioria das pessoas compra maconha de amigos", disse Mueller.