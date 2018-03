Suíços entregarão a judeus renda do dinheiro desviado por nazistas O dinheiro roubado dos judeus e depositado pelos nazistas nos bancos suíços durante a Segunda Guerra Mundial continua rendendo juros. A notícia foi dada hoje por grupos judeus e possibilitará que as vítimas do Holocausto se beneficiem desse dinheiro extra, descoberto na Suíça. Desde 1998, um acordo entre a comunidade judaica e os bancos suíços UBS e Crédit Suisse permitiu que cerca de US$ 1,25 bilhão fosse distribuído como compensação às pessoas que sofreram com a guerra. O dinheiro era depositado em uma conta em Nova York. Mas um comunicado feito por grupos judeus indicou que as vítimas irão, a partir de hoje, receber um aumento de 45% sobre a compensação inicial, diante dos lucros gerados pelos juros do dinheiro roubado, que rende desde a década de 40. "O dinheiro irá beneficiar cerca de 115 mil pessoas em todo o mundo", afirma o comunicado. As vítimas de trabalhos forçados, que haviam recebido mil dólares cada, terão o direito de sacar outros US$ 450. Já as pessoas que haviam chegado à fronteira da Suíça nos anos do conflito e sido enviadas de volta à Alemanha receberão outros mil dólares, além dos mais de US$ 2,5 mil que já receberam no passado. Outros que se beneficiaram dos lucros gerados pelos juros são as pessoas que foram presas na própria Suíça e que terão o direito de sacar mais US$ 250. "O valor da indenização às vítimas da Guerra é apenas simbólico e não representa um pagamento pelos sofrimentos pelos quais as vítimas tiveram que passar", explica um membro do grupo. Mas, para muitos, o principal é que a compensação represente um reconhecimento por parte dos bancos e do governo suíços sobre o papel que tiveram durante a Segunda Guerra Mundial. Com o pagamento dos juros, os suíços esperam finalmente colocar uma pedra sobre a questão dos recursos dos nazistas guardados em seus bancos. O sentimento de culpa, porém, ainda está longe de ser solucionado.