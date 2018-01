Sul-africana presa com 3,5 quilos de cocaína em Cumbica Uma sul-africana, de 55 anos, foi detida com 3,5 quilos de cocaína por volta das 20h da noite de ontem, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, quando tentava embarcar para a cidade de Johannesburgo, na África do Sul, em um vôo da South African. Agentes da Polícia Federal desconfiaram da passageira, que estava muito nervosa, e a revistaram, encontrando a droga, escondida sob as roupas da mulher, presa com fita adesiva junto às pernas e abdome. Ela foi levada para a carceragem da sede da Superintendência da Polícia Federal, na Lapa. O nome da sul-africana não foi divulgado. O crime de tráfico internacional de drogas prevê pena de três a 15 anos de reclusão.