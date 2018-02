Sul-africanos lembram aniversário de Mandela A África do Sul homenageou ontem o líder da luta contra o apartheid Nelson Mandela (foto), em seu aniversário de 94 anos. Cerca de 12 milhões de crianças e todo país cantaram Parabéns a você ao líder. Além disso, diversas comunidades no país reservaram 67 minutos do seu dia para trabalho voluntário, em referência aos 67 anos de Mandela na vida pública. O ex-presidente sul-africano, que tem a saúde frágil e evita aparições públicas, passou o aniversário ao lado dos parentes no vilarejo de Qunu, no sul do país.