Sul-africanos saúdam 85º aniversário de Mandela Sul-africanos de todas as raças e idades saudaram nesta sexta-feira Nelson Mandela, quando ele - e toda a nação - celebra seu 85º aniversário. Em comemoração à data, jornais lançaram edições especiais, o comércio expôs cartazes e montou vitrines, enquanto vinhetas na televisão saúdam o ex-governante. Com seu nome,a companhia aérea South African Airways batizou um novo jato e as telas da TV mostram flashes do povo enviando cumprimentos ao herói anti-apartheid que se elegeu presidente nas primeiras eleições multirraciais do país. Enquanto o resto do mundo admira Mandela, os sul-africanos o transformaram num superstar de proporções míticas, um símbolo da reconciliação racial após pasar 27 anos na prisão por lutar contra o antigo regime segregacionista. Depois de cumprir o mandato para o qual foi eleito em 1994, Mandela se retirou das competições políticas em 1999. Mas, desde então, é mais popular do que nunca. Sua popularidade se estendeu à indústria kitsch: há ímãs de geladeira e suportes para copos e garrafas estampados com sua foto tendo ao fundo o arco-íris, cartões postais com o líder e sua mulher, Graça Machel, luminosos e outros suvenirs. Sua efígie também aparece em uma moeda sul-africana, e uma área nobre da capital foi rebatizada com seu nome. Algunslíderes empresariais querem erguer uma estátua com sua estampa como a Estátua da Libertação em tamanho maior do que a da Estátua da Liberdade em Nova York. Várias cerimônias marcarão o aniversário do líder sul-africano, que deverá ser saudado em discurso no sábado pelo ex-presidente americano Bill Clinton. Mais tarde nesse mesmo dia, Mandela será homenageado em um banquete de gala com 1.600 pessoas . Entre os participantes, embora a lista de nomes tenha sido guardada em segredo, a imprensa diz que estarão Barbra Streisand e Michael Jackson, ao lado de líderes mundiais e membros de famílias reinantes. No domingo, uma ponte será inaugurada em Johannesburgo com seu nome. Hoje, a programação será mais discreta: em lugar de 85 velas num bolo de aniversário, uma pirâmide com 85 bolos foi montada dentro de uma tenda branca levantada na rua fechada em frente à sua casa para Mandela receber os visitantes ao longo do dia. Dentro da casa, ele estará em companhia da esposa e dos filhos, netos e bisnetos.