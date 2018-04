Sul-coreana tenta carteira de motorista pela 772ª vez

Uma mulher de 68 anos da cidade de Wanju, na Coreia do Sul, tentará tirar a carteira de motorista pela 772ª vez, depois de fracassar em todas as tentativas anteriores. A última vez que ela tentou passar no exame escrito ocorreu na segunda-feira. Segundo o jornal The Korea Times , a mulher, identificada apenas como Cha, fez a prova para tirar a carteira de motorista pela primeira vez abril de 2005, porém não foi aprovada na parte escrita e vem sendo reprovada repetidas vezes desde então. Cha vende alimentos e produtos domésticos de porta em porta em conjuntos de apartamentos, por isso ela afirma que precisa da habilitação. Na Coreia do Sul, os candidatos a motoristas conseguem a carteira depois de passar pelo exame escrito e pela prova prática. Cha vinha fazendo o exame escrito quase todos os dias na Agência de Licenças para Motoristas na província onde fica Wanju, exceto nos finais de semana e feriados. Em todas as vezes, ela conseguiu acertar entre 30 e 50 questões na prova escrita, mas ela precisa acertar 60 das cem questões para ser aprovada. A agência afirmou que Cha estabeleceu um recorde e estima que ela já gastou mais de 4 milhões de wons sul-coreanos (cerca de R$ 6,7 mil) nas provas que já fez. Mas a despesa total desde 2005, incluindo o transporte até o local da prova e alimentação pode chegar a 10 milhões de wons (aproximadamente R$ 16,7 mil). "Tenho pena toda vez que vejo Cha ser reprovada. Quando ela passar, vou fazer uma placa comemorativa e dar de presente a ela", disse Park Jung-seok, policial de trânsito que trabalha na agência de Wanju. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.