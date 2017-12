Sul-coreano capturado no Iraque implora pela vida A TV Al-Jazira divulgou um vídeo, supostamente feito por militantes ligados à Al-Qaeda, mostrando um refém sul-coreano implorando pela vida e pedindo que seu governo retire as tropas que mantém no Iraque. Os seqüestradores, que se dizem liderados por Abu Musab al-Zarqawi, o homem de ponta da Al-Qaeda no Iraque, deu ao governo da Coréia do Sul 24 horas para atender às exigências ou ?nós lhe enviaremos a cabeça deste coreano?. ?Soldados coreanos, por favor, dêem o fora?, gritou o homem, em inglês, agitando os braços. ?Não quero morrer. Não quero morrer. Sei que a vida de vocês é importante, mas minha vida é importante?. A mídia sul-coreana identificou o homem como Kim Sun-il, de 33 anos, funcionário de uma empresa de suprimentos que abastece os militares americanos.